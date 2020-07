Coronavirus: la Bavière va mettre en place des tests gratuits dans ses aéroports

Une patiente et un testeur au centre de dépistage de l'aéroport de Munich, le 10 juillet 2020 Christof STACHE

Les aéroports de Bavière dont celui de Munich, le deuxième plus important d'Allemagne, proposeront sous peu des tests gratuits de dépistage du Covid-19 dans le sens des arrivées, a annoncé dimanche le ministre-président du Land.

"Je pense que nous devons vraiment nous concentrer sur ces voyageurs de retour de vacances", a affirmé Markus Söder à la chaîne ZDF.

Les autorités locales sont en train de travailler à l'installation des nouveaux centres de test dans les aéroports du Land, qui devraient être prêts dans les prochains jours.

"Tout le monde pourra y être testé gratuitement à n'importe quel moment", a précisé M. Söder, patron de la CSU, le parti-frère de la CDU de la chancelière Angela Merkel.

Le premier aéroport du pays, situé à Francfort, dispose déjà d'un centre de dépistage mais facture les tests à un montant compris entre 59 et 139 euros.

Au niveau national, l'Allemagne a été relativement épargnée par la pandémie, avec quelque 200.000 cas et 9.000 morts. Mais la Bavière, située dans le sud-est du pays, a déploré à elle seule près de 50.000 contaminations et plus de 2.600 décès, selon les chiffres de l'Institut Robert-Koch.

Le lourd tribut payé par le Land à la pandémie a notamment été attribué à des vacanciers de retour d'Autriche, où le Covid-19 a largement circulé dans plusieurs stations de ski.

Un festival de la bière organisé en mars à Mitterteich, dans le nord de la Bavière, pourrait également avoir contribué à diffuser le virus.

M. Söder a cependant été salué pour sa gestion de la pandémie et est désormais la personnalité favorite des Allemands pour succéder à Mme Merkel, dont le mandat expire en 2021. Il s'est jusqu'ici défendu de briguer la chancellerie.