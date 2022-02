Coronavirus - La Chine autorise "sous condition" la pilule anti-Covid de Pfizer

(Belga) La Chine a donné le feu vert samedi à l'utilisation "sous condition" de la pilule anti-Covid du groupe américain Pfizer, un traitement commercialisé sous le nom de Paxlovid, a indiqué l'agence nationale des médicaments.

Cette décision intervient au moment où Pékin organise les JO d'hiver et où le pays est confronté à quelques petits foyers sporadiques. Les autorités chinoises n'ont toutefois autorisé aucun vaccin étranger contre le Covid-19 jusqu'à présent. Le Paxlovid a été autorisé fin décembre aux Etats-Unis et dans une quarantaine de pays depuis. Pfizer en a déjà vendu pour 72 millions de dollars en 2021 et espère en produire 120 millions de doses sur l'ensemble de l'année 2022. L'Administration nationale chinoise des produits médicaux a "approuvé" le médicament "sous condition" et, comme d'autres pays, uniquement pour les patients risquant de développer une forme grave du Covid-19, a-t-elle indiqué sur son site internet. Pfizer devra par ailleurs poursuivre les études sur son médicament et en soumettre les résultats, a-t-elle précisé dans son communiqué. La Chine mène depuis le début de l'épidémie une stratégie zéro Covid, qui consiste à tout faire pour limiter la survenue de nouveaux cas, généralement quelques dizaines par jour seulement. Elle n'a par exemple fait état samedi que de 40 nouveaux malades locaux dans tout le pays. Si ces chiffres sont dérisoires par rapport à ceux enregistrés quotidiennement dans d'autres parties du monde, ils poussent le pouvoir à redoubler de vigilance au moment où la ville de Pékin organise les Jeux olympiques d'hiver jusqu'au 20 février. Tous les participants étrangers sont confinés dans une bulle sanitaire séparée de façon étanche du reste de la capitale chinoise. (Belga)