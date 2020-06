Coronavirus - La compagnie aérienne Aer Lingus va licencier 500 personnes

(Belga) La compagnie aérienne irlandaise Aer Lingus a annoncé vendredi qu'elle allait licencier 500 personnes en raison de l'impact majeur de la crise du coronavirus sur l'industrie du transport aérien. La société s'en est par ailleurs prise sévèrement au gouvernement irlandais intérimaire, qui "n'a pas réussi à adopter des mesures que d'autres Etats européens ont pourtant mis en place".

La compagnie aérienne, qui opère également à Brussels Airport, a vu ses opérations chuter à seulement 5% par rapport à son activité d'avant la crise sanitaire. La semaine dernière, Aer Lingus a effectué 30 vols, ce qui représente environ 10% de ce qu'elle réalise par rapport à une semaine normale en juin. L'entreprise indique que certains pays ont progressivement rétabli leurs services de transport, répondant de la sorte à une invitation de la Commission européenne à reprendre les vols. La BBC souligne que la quarantaine obligatoire pour toutes les personnes arrivant en Irlande est une source d'incertitudes supplémentaires. Plus tôt dans la semaine, la société avait annoncé qu'elle réduirait de 30% les salaires et les heures de travail par rapport à la période d'avant crise. Les syndicats ont d'ores et déjà fait savoir qu'ils entameraient des négociations avec la direction afin de minimiser les pertes d'emplois. Aer Lingus fait partie d'IAG, qui comprend également British Airways. Au total, 12.000 emplois seront supprimés dans cette entreprise. Des élections législatives ont eu lieu en février en Irlande mais les partis ne sont parvenus que cette semaine à un accord pour former un gouvernement de coalition. (Belga)