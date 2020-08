Coronavirus - Le Brésil autorise les tests avec le vaccin développé par Janssen

(Belga) L'Agence de surveillance de santé brésilienne Anvisa a donné le feu vert pour des tests sur des personnes avec le vaccin contre le coronavirus que Janssen Pharmaceutica, fille de Johnson & Johnson, est en train de développer. Dans ce pays d'Amérique du Sud fortement touché par le coronavirus, 7.000 volontaires vont tester le vaccin, selon l'agence de presse brésilienne Agencia Brasil.

Auparavant, Anvisa a également permis de tester les vaccins développés par AstraZeneca et l'université d'Oxford, par la société chinoise Sinovac et par la société allemande BioNTech en collaboration avec Pfizer. Plus de 3,3 millions d'infections et 108.000 décès ont déjà été recensés au Brésil.