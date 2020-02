Coronavirus: le Carnaval de Venise stoppé avant son terme (officiel)

Les festivités du Carnaval de Venise, qui devait se terminer mardi, sont annulées à partir de dimanche ainsi que toutes les manifestations sportives de la région, a annoncé sur la chaîne de télévision Sky TG24, le président de Vénétie.

"A partir de ce soir, nous avons prévu de stopper le Carnaval et toutes les manifestations sportives jusqu'au 1er mars", a précisé Luca Zaia, en annonçant une série de mesure pour contrecarrer le virus.

Le Carnaval de Venise qui avait démarré par une grande parade le 8 février, devait se conclure mardi.

Il faut éviter "tous les rassemblements privés et publics", a expliqué le gouverneur de Vénétie, qui a également décidé "la fermeture de toutes les écoles jusqu'au 1er mars inclus".

M. Zaia a expliqué "ces mesures draconiennes" par la volonté d'"éviter des problèmes" ultérieurs, alors que la Vénétie a enregistré vendredi soir le premier décès d'un Italien -- et premier d'un Européen -- sur le continent.

Dans d'autres interviews, M. Zaia s'est dit "préoccupé" du fait que l'origine du foyer détecté dans sa région n'ait pas été trouvée. Des tests ont été effectués sur 8 ressortissants chinois ayant fréquenté le même bar que le premier cas mortel et n'ont rien donné.

"Cela signifie que le virus est plus omniprésent que ce qu'on pensait", a indiqué M. Zaia.

Le gouverneur qui dirige la Vénétie depuis 10 ans et qui est très populaire dans sa prospère région, a indiqué que dans toute sa carrière politique, "c'est la crise la plus grave qu'il a jamais eu à gérer". Ce membre de la Ligue (extrême droite, opposition au gouvernement) de Matteo Salvini s'est toujours illustré par une forte indépendance par rapport à ce dernier et est considéré comme un administrateur pragmatique.

La région a vu le nombre de cas d'infections au Covid 19 se multiplier ces derniers jours, d'abord autour du village de Vo' Euganeo où est décédé vendredi un maçon à la retraite. Depuis ce dimanche, des cas ont été signalés à Venise même. Pour le moment, les chiffres officiels sont de 25 cas dont 19 à Vo'Euganeo.

Au total, la Protection civile a dénombré 132 cas de contamination en Italie, dont les deux décès et trois cas importés de Chine, ce qui fait de l'Italie le premier pays en Europe par le nombre d'infections.