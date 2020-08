Coronavirus - Le congé parental a fortement augmenté par rapport à l'an dernier

(Belga) Le congé parental a bondi durant la période du coronavirus et du confinement. Le nombre de collaborateurs en congé parental a ainsi progressé de +21 % en mai et encore de +7 % en juin par rapport au mois précédent, indique jeudi le prestataire de services RH SD Worx.

"Depuis l'introduction du congé parental coronavirus en mai, le congé parental rémunéré fait un sérieux bond en avant. Fin juin, le nombre d'utilisateurs de congé parental a été supérieur de plus de 30% à celui de juin de l'année dernière. La différence est due au congé parental coronavirus, qui est disponible depuis mai en tant qu'interruption à 1/5 et à mi-temps. Entre-temps, une suspension complète est également possible, mais uniquement pour les parents d'enfants handicapés ou les parents isolés. La condition selon laquelle l'employeur doit marquer son accord ne constitue clairement pas un frein. Les employeurs font preuve de compréhension à l'égard des travailleurs ayant de jeunes enfants et se montrent flexibles", a expliqué Jean-Luc Vannieuwenhuyse du centre de connaissances de SD Worx. L'augmentation s'est produite dans toutes les provinces depuis début 2020. La plus forte hausse par rapport à l'année dernière se situe à Namur, dans le Brabant wallon et à Liège. (Belga)