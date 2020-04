Coronavirus - Le salon Seafood 2020 définitivement annulé

(Belga) Le salon Seafood Expo, qui devait se tenir une dernière fois à Bruxelles en 2020, est finalement annulé. Il devait initialement se tenir du 21 au 23 avril, mais les organisateurs avaient annoncé début mars qu'il serait reporté. Les organisateurs préparent désormais l'édition 2021, qui se tiendra à Barcelone.

Ce salon attirait annuellement près de 30.000 visiteurs et professionnels de 158 pays à Bruxelles. "Quand nous avons annoncé le report de l'édition 2020, nous espérions pouvoir l'organiser plus tard dans l'année", commente Liz Plizga de Diversified Communications. "Nous sommes déçus de voir annoncer que maintenir l'édition 2020 de l'événement n'est pas possible." (Belga)