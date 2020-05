Coronavirus - Le secteur des mariages crée une plateforme pour aider les organisateurs

(Belga) Le secteur des organisateurs de mariages est durement touché par la crise du coronavirus et HL Belgique, l'organisation nationale des prestataires de mariages, croule sous les courriels de ses membres inquiets. La fédération a lancé la plateforme www.bridesclub.be pour rassembler les questions des futurs mariés et y répondre.

Certains prestataires constatent 80% à 100% d'annulations pour des fêtes prévues en juillet et août, pourtant la haute saison. En outre, si les mariés ne veulent pas porter de masques buccaux et préfèrent déplacer la fête, il faut convaincre la salle de banquet et un report à 2021 est loin d'être garanti, souligne HL Belgique. "Sur la plateforme, nous répondons à toutes les questions et soutenons les futurs mariés dans les préparatifs de leur journée", expose la fédération. "Nous avons demandé à tous les organisateurs de mariage de participer, afin que chaque couple puisse être aidé rapidement et efficacement." (Belga)