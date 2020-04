Coronavirus - Le secteur pharmaceutique optimiste face à la crise

(Belga) Neuf entreprises du secteur pharmaceutique sur dix s'attendent à une reprise cette année ou l'année prochaine, a annoncé mardi la fédération essenscia, lors de la présentation des chiffres annuels pour 2019. La fédération souligne que l'industrie pharmaceutique et la chimie résistent bien à la crise du coronavirus.

Le secteur se montre relativement optimiste malgré l'impact de la crise sanitaire, ressort-il d'un sondage réalisé en avril par essenscia sur plus de 200 entreprises représentatives du secteur. Plus d'un tiers d'entre elles pensent que la reprise économique aura lieu dès cette année. Elles sont 54% à estimer qu'il faudra attendre l'année prochaine et 8% s'attendent à un impact qui durera des années. En outre, 3% pensent que le secteur ne pourra pas se redresser. La moitié des entreprises estiment qu'il est trop tôt pour évaluer les conséquences de la crise sur leurs résultats futurs, alors que quatre sur dix anticipent un chiffre d'affaires en baisse. Plus d'une sur dix s'attend au contraire à une augmentation. Au total, 17% des travailleurs du secteur sont actuellement au chômage temporaire, contre une moyenne industrielle d'environ 46%. Mais la crise n'affecte pas tout le secteur de la même façon. Dans le domaine des produits en plastique et en caoutchouc, 45% des travailleurs sont à l'arrêt. Les produits pharmaceutiques sont quant à eux épargnés, avec 2% de travailleurs au chômage temporaire, tandis que 14% des employés actifs dans les produits chimiques sont concernés. "Il faut aider les entreprises à sortir du confinement de manière réfléchie et à reprendre le travail le plus rapidement possible, en tenant compte de la distanciation sociale. La chimie prouve que c'est possible", a plaidé Hans Casier, le président d'essenscia. (Belga)