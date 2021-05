Coronavirus - Le train de nuit entre la Belgique et l'Autriche reprend du service

(Belga) Les trains de nuit relieront à nouveau la Belgique et l'Autriche à partir de mardi soir au départ de Vienne, après une interruption de plus de six mois. Le premier "Nightjet" en provenance de Vienne arrivera mercredi matin à Bruxelles, a confirmé jeudi un porte-parole de la compagnie ferroviaire autrichienne ÖBB.

ÖBB avait lancé une liaison ferroviaire nocturne entre les deux pays début 2020. Mais depuis novembre, elle était suspendue à cause de la pandémie de coronavirus qui a mis un coup d'arrêt aux déplacements internationaux. La reprise a été reportée à plusieurs reprises mais est désormais confirmée. Les trains de nuit circuleront trois fois par semaine, a précisé le porte-parole d'ÖBB. L'arrivée et le départ en Belgique (en gares de Bruxelles-Midi, Bruxelles-Nord et Liège) sont prévues les lundi, mercredi et vendredi. L'Autriche est encore presque entièrement colorée de rouge ce qui signifie que voyager vers ce pays implique une quarantaine et deux tests au retour en Belgique. ÖBB relancera aussi la semaine prochaine une série d'autres liaisons ferroviaires nocturnes, notamment avec les Pays-Bas lundi.