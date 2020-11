Coronavirus - Les bijoutiers veulent pouvoir recevoir leurs clients: "un risque de sécurité en rue"

(Belga) Les bijoutiers demande au gouvernement une exception aux mesures contre le coronavirus afin de pouvoir recevoir à nouveau leurs clients. Les retraits à la porte ne marchent pas en raison de risques de sécurité, selon la fédération du secteur Ars Nobilis.

"Retirer des petits produits de valeur à l'extérieur ou sur le parking d'un centre commercial représente un risque de sécurité et d'assurance pour le client et le bijoutier", explique la fédération. Ars Nobilis estime qu'une vente de bijoux et de montres dans une bijouterie peut se faire en toute sécurité, en appliquant un protocole strict: sur rendez-vous et à huis clos, et avec pas plus d'un ou deux clients en magasin en même temps. Le secteur estime réaliser plus de la moitié de son chiffre d'affaires dans les sept semaines précédant les fêtes de fin d'année et durant celles-ci. Cette perte ne pourra être compensée par la suite, dit la fédération professionnelle. "Plusieurs bijoutiers affirment qu'il ne sera pas possible de survivre s'ils sont fermés jusqu'au 13 décembre." (Belga)