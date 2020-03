Coronavirus: les Bourses européennes s'effondrent après l'annonce de Donald Trump

Les marchés européens plongent à l'ouverture jeudi matin, après l'annonce par Donald Trump de la suspension de tous les vols d'Europe vers les Etats-Unis en raison de l'épidémie de coronavirus. Peu de temps après l'ouverture, le Bel20 affiche une perte de plus de 5%.



La Bourse de Francfort plonge elle sous les 10.000 points (Dax:-5,32%), tandis que la Bourse de Madrid chute de 5,5%. La Bourse de Londres perd plus de 4% dans les premiers échanges et la Bourse de Paris s'effondre de 5,11% à 4.374,67 points à l'ouverture.