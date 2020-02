Coronavirus: les derniers développements dans le monde

Pénuries de masques, inquiétudes de la Réserve fédérale américaine, restrictions d'accès aux bateaux de croisière... voici les développements sur la propagation du coronavirus dans le monde au cours des dernières 24 heures.

- 722 morts -

34.546 personnes ont été contaminées en Chine continentale, dont 722 sont mortes, selon les derniers chiffres officiels. Ces dernières 24 heures, il y a eu 86 décès supplémentaires, soit le plus fort bilan quotidien. Une première victime non chinoise, un Américain, est morte jeudi à Wuhan.

En dehors de la Chine, Hong Kong et Macao, plus de 320 cas ont été confirmés dans une trentaine de pays et territoires. Cinq nouveaux cas ont été confimés en France, sans signe de gravité, selon les autorités.

- Le pangolin, chaînon manquant ? -

Le pangolin, petit mammifère à écailles menacé d'extinction, pourrait être l'animal qui a transmis le nouveau coronavirus à l'homme, selon des scientifiques chinois.

Après avoir testé un millier d'échantillons provenant d'animaux sauvages, les savants ont déterminé que les génomes de séquences de virus prélevés sur les pangolins étaient à 99% identiques à ceux trouvés sur des malades.

- Pénurie de masques -

Le monde fait face à une pénurie de masques et autres équipements de protection contre le nouveau coronavirus, a alerté le chef de l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

La propagation de la maladie a déjà conduit le ministère chinois des affaires étrangères à réclamer à la communauté internationale des dons de fournitures médicales.

Le géant taïwanais de l'électronique Foxconn va commencer à fabriquer des masques chirurgicaux aux côtés des produits Apple dans son usine de Shenzhen (Chine).

- Inquiétudes de la Fed -

La Banque centrale américaine (Fed) a redit que les conséquences sur l'économie chinoise de l'épidémie allaient pénaliser l'économie mondiale.

Washington a débloqué 100 millions de dollars pour aider la Chine et les autres pays touchés.

Du côté des entreprises, l'équipementier télécoms suédois Ericsson, l'un des principaux fournisseurs des opérateurs dans le monde, a annulé sa présence au salon mondial du mobile (MWC) de Barcelone pour assurer "la santé et la sécurité de ses employés et visiteurs" face au coronavirus.

C'est le second retrait d'importance, après le Sud-coréen LG, pour la grand-messe annuelle de la téléphonie mobile (24-27 février). Plusieurs groupes chinois ont annoncé des mesures préventives draconiennes pour leurs équipes qui se déplaceront en Espagne.

- Hong Kong impose une quarantaine -

Désormais toute personne arrivant à Hong Kong en provenance de Chine continentale doit s'isoler deux semaines sous peine de six mois de prison. Seuls deux postes frontière avec le reste de la Chine sont encore ouverts en plus de l'aéroport. A Hong Kong, le virus a fait un mort et infecté 26 personnes.

Le secteur de la croisière a aussi durci les conditions d'admission à bord des paquebots, interdisant l'accès aux passagers et membres d'équipage ayant voyagé au cours des 14 derniers jours à Hong Kong et Macao, et plus seulement en Chine.