Coronavirus: les prix de l'immobilier vont-ils chuter?

Nous vous rapportions hier le courrier d'une personne active dans l'immobilier qui tentait de convaincre le propriétaire d'une maison bruxelloise de vendre au plus vite son bien avant que les prix de l'immobilier chutent à cause de la crise économique provoquée par le coronavirus. Les prix des maisons et appartements vont-ils s'effondrer lorsque les transactions immobilières reprendront (elles sont fortement ralenties actuellement, notamment parce que les visites sont interdites et que les prestations des notaires sont ralenties à cause du confinement). La question a été adressée ce matin sur Bel RTL à à Roland Gillet, professeur de finances à la Sorbonne (université à Paris) est à l'université libre de Bruxelles (ULB). Selon lui, à moins que le confinement ne se prolonge durant une période vraiment longue, ce qui semble peu probable, l'influence de la crise du coronavirus sur les prix des biens immobiliers devrait rester marginale.

