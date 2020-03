Coronavirus: les régions se mobilisent pour accompagner les entreprises

Fonds de soutien, prêts à taux préférentiels, report d'échéances...: plusieurs régions françaises ont annoncé la mise en place de mesures d'urgence afin d'accompagner les entreprises touchées par les conséquences économiques du Covid-19.

Dans les Hauts-de-France, le président de la région Xavier Bertrand (ex-LR), a annoncé jeudi à Lille le déblocage d'un fonds de 50 millions d'euros, représentant une première tranche dédiée aux commerçants, artisans et entreprises en difficulté. Il alimentera les aides directes telles que le fonds de premiers secours et des capacités de prêts supplémentaires chez la banque publique d'investissements (BPI).

"Dès aujourd’hui, on peut commencer à mettre en place les modalités pratiques, on peut recevoir des appels pour instruire les dossiers" et "les premiers versements pourront avoir lieu dès le début du mois d’avril", a précisé M. Bertrand devant la Chambre de commerce et d'industrie des Hauts-de-France.

Par ailleurs, les dispositifs régionaux seront exceptionnellement assouplis jusqu'au 31 octobre afin de permettre un renforcement rapide de la trésorerie des entreprises touchées, notamment via des taux nuls, des allongements de remboursement (jusqu’à 6 ans) et des différés de remboursement supplémentaires, a précisé la région dans un communiqué.

Les entreprises déjà aidées pourront également solliciter un report d’échéances, et la région va doubler ses capacités de garanties afin de favoriser l’octroi de prêts par les banques.

"Si on ne prend pas des mesures d’urgence très concrètes, certains ne pourront pas tenir. Il faut ne pas avoir à sortir plus d’argent, l’argent doit arriver vite aux employeurs, il y a aussi la question des frais fixes, des loyers, des mensualités de remboursement de prêt auprès des organismes financiers et des banques", a souligné M. Bertrand.

Les Hauts-de-France comptaient mercredi 222 cas de Coronavirus et 16 décès, selon l'Agence régionale de Santé (ARS), notamment dans l'Oise, l'un des premiers foyers de contamination français.

Baisse du chiffre d'affaires et de la fréquentation, annulation d'évènements, difficultés d'approvisionnement: les entreprises subissent de plein fouet les conséquences du Coronavirus, notamment dans les secteurs de l'hôtellerie, du transport et de la restauration, le commerce de détail et le commerce intra-entreprises.

- "Pacte de relocalisation" -

Ainsi, 61% des entreprises affirment que l'épidémie a eu un impact sur leur activité, selon une enquête réalisée par la CCI auprès de 2.300 entreprises des Hauts-de-France.

De son côté, la région Grand-Est, où environ 600 cas ont été détectés, a mis en place un "prêt rebond" à hauteur de 25 millions d'euros pour soutenir les entreprises en difficultés conjoncturelles. Il sera possible de différer les demandes de paiement de deux ans, et les emprunteurs auront cinq ans pour rembourser.

Un "pacte de relocalisation" a aussi été mis en place pour encourager les entreprises à rapatrier une partie de leur chaîne d’approvisionnement en région ou en France, plutôt qu’en Asie.

La région Auvergne-Rhône-Alpes a également annoncé un plan d'urgence pour La Balme-de-Sillingy, commune de 5.000 habitants qui a été l'un des autres premiers foyers de contamination en France, comprenant un crédit de refinancement pur de 10.000 euros et un prêt à taux zéro, remboursable sur deux ans.

S'agissant de l'Occitanie, le conseil régional a décidé de "suspendre à compter du 1er avril et pour une durée de 6 mois l'ensemble des remboursements d'avance accordés aux entreprises".

Cette mesure, qui porte sur "60 millions d'euros d'encours", concerne "plus de 520 entreprises régionales". Sera également mobilisée "une première enveloppe exceptionnelle de 5 M d'euros auprès des banques afin qu'elles s'appuient sur les garanties d'emprunt de la région et assurent le fonds de trésorerie nécessaire aux entreprises".

La présidente PS de la région, Carole Delga, a par ailleurs demandé au gouvernement "une exonération des cotisations fiscales et sociales pour les trois prochains mois" pour les entreprises.

Ces mesures interviennent alors qu'à l'échelle nationale, quelque 3.600 entreprises pénalisées par la propagation ont demandé à bénéficier de mesures de chômage partiel pour environ 60.000 salariés, soit quatre fois plus qu'en fin de semaine dernière.