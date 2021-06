Coronavirus - Neuf restaurants sur dix prêts à rouvrir (sondage)

(Belga) Au moins 90% des restaurants envisagent bien de rouvrir leur salle à partir du 9 juin, ressort-il d'un sondage de la plateforme de réservations The Fork cité dans L'Echo jeudi.

Signe encourageant pour le secteur des restaurants à quelques jours d'une réouverture plus large mercredi, 51% des restaurateurs sondés par la plateforme de réservations en ligne The Fork ont repris leur activité à l'occasion de l'ouverture des terrasses. Et au moins 90% d'entre eux envisagent bien de rouvrir leur salle à partir du 9 juin. Durant les deux premières semaines de réouverture des terrasses, les restaurateurs utilisant la plateforme The Fork ont enregistré 80% du niveau de réservations effectuées à la même période de 2020. C'est un résultat remarquable, souligne l'enquête, puisque l'offre était limitée à l'extérieur, que la météo n'avait pas été très favorable et qu'il restait une série de restrictions à observer. "C'est très positif de constater que les clients ont commencé à réserver pour leurs prochaines sorties au restaurant juste après l'annonce de la réouverture", commente Damien Rodière, le directeur général de The Fork pour l'Europe de l'Ouest. Seule ombre au tableau, le taux de désistement durant ces deux semaines s'est établi à 4%, soit deux fois plus qu'avant la pandémie. "Les clients sont tentés de réserver dans plusieurs lieux pour être sûrs d'obtenir une table, mais n'annulent pas toujours les réservations qu'ils n'honoreront pas, ce qui engendre un impact considérable sur le secteur", souligne Damien Rodière. (Belga)