Coronavirus - Nouveau plan de mobilité à Charleroi: l'intraring et le cœur de Gosselies en zone 30

(Belga) La ville de Charleroi a décidé de prendre des mesures fortes et rapides afin de diminuer la pression automobile en ville tout en ménageant des parcours plus confortables et sécurisés pour les modes de transports actifs, a-t-elle fait savoir mardi dans un communiqué. Parmi les mesures prises, l'intraring et le cœur de Gosselies seront en zone 30. "Une note de l'échevin de la mobilité, Xavier Desgain, a été approuvée mardi matin en collège fixant les grandes lignes des mesures qui seront prises dans les prochains jours voire les prochaines semaines pour transformer la mobilité à Charleroi", indique le communiqué.

D'autres mesures ont été prises par le collège. Parmi elles, la fermeture temporaire de tronçons de voirie à la circulation des voitures, dans certains quartiers et à proximité d'écoles ou de lieux publics. Pour les cyclistes, une série de voiries feront l'objet d'un marquage temporaire (là où des travaux devront permettre aux infrastructures une plus grande sécurité des cyclistes), ou définitif là où il pourra l'être, afin de sécuriser les parcours cyclables. Des emplacements de stationnement vélo sécurisés, qui étaient prévus, seront installés plus rapidement. Des mesures spécifiques seront, par ailleurs, prises afin de faciliter l'installation des terrasses dans le secteur de l'horeca. L'agrandissement des terrasses doit être une priorité pour cet été, indique la Ville de Charleroi. La création de stationnement en bordure de l'intraring sera accélérée, en particulier sous les ouvrages du R9. La mise en place de stationnements dépose-minute sera aussi étudiée et mise en œuvre, éventuellement combinée avec des "pedibus" (autobus pédestres). La Ville de Charleroi précise que ces mesures "feront bien entendu l'objet d'une évaluation qui permettra de les corriger et de les adapter avec le plus de souplesse. La concertation et l'information sont également très importantes". Charleroi emboîte ainsi le pas de nombreuses grandes villes comme Bruxelles, Verviers et Namur qui ont déjà pris des décisions similaires. (Belga)