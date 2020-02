Coronavirus : nouvelle réduction des vols entre Bruxelles et l'Asie

(Belga) La compagnie Cathay Pacific supprimera dès mars une de ses quatre liaisons hebdomadaires entre Bruxelles et Hong Kong en raison de la baisse de la demande depuis l'apparition du coronavirus en Chine, a-t-on appris lundi à Brussels Airport.

Hainan Airlines a déjà supprimé son vol vers Shenzhen et réduit sa fréquence vers Pékin. La baisse de la demande ne se fait pas encore ressentir dans les chiffres de l'aéroport de Zaventem, qui a enregistré 1,7 million de passagers en janvier. Soit une hausse de 3,7% par rapport à l'année précédente, alors que le nombre de vols a lui reculé de 2,6% à la suite des faillites d'Adria Airways, flybmi et WOW Air courant 2019. Le transport de marchandises a lui suivi la courbe rentrante constatée à l'échelle mondiale, avec une baisse de plus de 10%, à 50.000 tonnes. (Belga)