Coronavirus: Olivier Py a "bon espoir" que le Festival d'Avignon se maintienne

Le directeur du Festival d'Avignon Olivier Py a "bon espoir" que le rendez-vous mondial du théâtre prévu en juillet se maintienne, assure-t-il vendredi dans La Provence, estimant que, "pour l'instant", la question de son annulation "ne se pose pas".

"Pour l'instant, la question ne se pose pas. Après, si le confinement se prolonge jusqu'en juillet, la question ne se posera plus... Pour l'instant, on a bon espoir", a déclaré le directeur du festival de théâtre parmi les plus importants au monde, et prévu du 3 au 23 juillet.

"Est-ce qu'on pourra faire exactement le festival qu'on a prévu? Je l'espère, à un épisode près. Si le confinement cesse début mai, on pourra respirer. Le risque est que dans la quarantaine de spectacles que compte cette programmation, il y a beaucoup de créations. Les artistes auront perdu des semaines de répétition", souligne Olivier Py.

Le directeur du festival dit n'avoir pour le moment reçu qu'une seule défection, d'une production sud-africaine, pour cette 74e édition.

Le metteur en scène qui qualifie la situation des théâtres d'"apocalyptique" souhaite la mise en place d'un "moratoire" pour ce qui est "des droits" pendant la période de confinement.

Le 18 mars, le ministre de la Culture Franck Riester, a annoncé une aide d'urgence pour la culture, durement touchée par l'épidémie de coronavirus, de 22 millions d'euros, dont 5 pour le spectacle vivant. "C'est une goutte d'eau, mais je sais qu'il y a partout des situations dramatiques, tout le monde est à la porte de Bercy", a réagi Olivier Py.

Le Festival d'Avignon, rassemble le plus grand nombre de compagnies professionnelles de théâtre dans le monde avec le festival d'Edimbourg. Il a attiré en 2018 quelque 151.000 spectateurs.