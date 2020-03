Coronavirus - Pas de dividende Lufthansa pour l'exercice 2019 à cause de la crise du Covid-19

(Belga) Le groupe allemand de transport aérien Lufthansa, maison-mère de Brussels Airlines, a annoncé vendredi qu'il ne verserait pas de dividende au titre de son exercice 2019, son secteur se débattant dans la "crise exceptionnelle" provoquée par le coronavirus.

Cette mesure vise à préserver les liquidités du groupe au moment où il est confronté à de nombreuses annulations de vols et à un effondrement des réservations dû en partie aux restrictions sur les voyages imposées par les gouvernements. Le conseil d'administration du groupe "a décider de proposer à l'Assemblée générale annuelle que le paiement de dividendes pour l'exercice comptable 2019 soit suspendu", a indiqué Lufthansa dans un communiqué. Le groupe, qui comprend aussi les compagnies Eurowings, Brussels Airlines, Austrian Airlines et Swiss, a annoncé mercredi qu'il annulait 23.000 vols entre le 29 mars et le 24 avril en raison de la crise. De nombreux clients potentiels ont abandonné leurs projets de voyages à cause de la pandémie, et les compagnies aériennes à travers le monde ont limité leurs activités. Par ailleurs, un certain nombre de pays ont fermé leurs frontières aux passagers en provenance de pays particulièrement atteints par le virus. Aux Etats-Unis, une interdiction d'entrée des personnes arrivant d'Europe continentale est ainsi entrée en vigueur vendredi, et la Russie a annoncé qu'elle limiterait à partir de lundi l'arrivée de vols en provenance de l'Union européenne. Lufthansa a averti que dans les prochaines semaines son programme de vols "pourrait être encore réduit de jusqu'à 70% par rapport au programme originel". Dans le cadre de ses efforts pour diminuer les coûts, Lufthansa prévoit de reporter des investissements et de mettre une partie de son personnel en horaires de travail réduits, en mettant à profit des réglementations assouplies que le gouvernement allemand a instaurées pour aider les entreprises à traverser la crise. Le groupe prévoit que son bénéfice opérationnel 2020 sera "significativement inférieur" aux 2,0 milliards d'euros (2,3 milliards de dollars) de 2019, en raison de "la crise exceptionnelle à laquelle est confronté le secteur du transport aérien". Lufthansa a encore indiqué qu'il était en train de lever des fonds supplémentaires et qu'il avait déjà levé quelque 600 millions d'euros au cours des dernières semaines, portant sa liquidité totale à quelque 4,3 milliards d'euros. Lufthansa doit publier le 19 mars ses résultats financiers détaillés pour 2019. (Belga)