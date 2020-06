Coronavirus - Peu de difficultés pour les entreprises à payer le pécule de vacances malgré la crise

(Belga) Un employé sur trois du secteur privé a déjà reçu son double pécule de vacances au mois de mai, une augmentation de 15% par rapport aux années précédentes, indique vendredi le groupe de services RH Acerta sur base des données de 32.000 employeurs. Le paiement du pécule de vacances s'effectue ainsi sans difficulté, malgré le coronavirus, alors que les entreprises redoutaient d'éprouver des problèmes à le faire.

Ces dernières années, la part d'employés ayant déjà reçu leur double pécule de vacances entre les mois de janvier et de mai oscillait autour des 32%. En mai, ce chiffre s'élève déjà à 36,5%, selon Acerta. "Les employeurs cherchent manifestement à atténuer la perte de salaire que leurs travailleurs ont subi en raison du chômage temporaire", analyse le prestataire de services RH. La loi prévoit que le double pécule doit être versé au moment où un travailleur prend ses vacances principales. En pratique, les employeurs fixent le plus souvent un même moment/mois de paiement pour l'ensemble des travailleurs. Acerta constate que bon nombre de patrons ont cependant fait une exception pour le mois de mai. Beaucoup de grands employeurs (500 travailleurs et plus) versent traditionnellement le double pécule de vacances à la fin mai. Cette année, ils ont été rejoints par de nombreuses entreprises comptant entre 20 et 100 travailleurs, qui ont décidé d'avancer le paiement du double pécule de vacances. (Belga)