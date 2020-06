Coronavirus - Pfizer veut recruter 150 nouveaux employés pour la production de vaccins

(Belga) L'entreprise pharmaceutique Pfizer recherche 150 nouveaux employés pour produire son vaccin contre le coronavirus sur son site de production et de conditionnement à Puurs (province d'Anvers), a annoncé l'entreprise mercredi. Cette recherche concerne principalement les techniciens, les opérateurs techniques, les techniciens de laboratoire et les ingénieurs.

La société affirme qu'elle fait des progrès rapides dans le développement d'un vaccin contre le coronavirus. Ce vaccin sera également fabriqué à Puurs. "En attendant les résultats de l'étude clinique, nous avons déjà commencé à chercher 150 collègues supplémentaires", déclare le porte-parole Koen Colpaert. Le samedi 11 juillet, l'entreprise organise une journée de l'emploi. Plus de 2.800 employés travaillent à Puurs, produisant plus de 400 millions de vaccins et de médicaments chaque année. (Belga)