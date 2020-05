Coronavirus - Près de 200 journalistes ont perdu leur travail depuis le début de la crise en Tunisie

(Belga) Un total de 190 journalistes ont perdu leur emploi en Tunisie en raison de l'impact économique du coronavirus, a indiqué dimanche le syndicat de la presse du pays.

Plusieurs médias ont cessé de publier depuis le 22 mars, date à laquelle les autorités ont annoncé un confinement sanitaire national qui a restreint la circulation des personnes. Selon le directeur du syndicat des journalistes tunisiens, Naji Bahgouri, l'épidémie a fait des ravages au niveau de l'emploi au sein de la profession dans ce pays nord-africain. "Quelque 190 journalistes ont été licenciés à cause du coronavirus sur un total de 303 qui ont perdu leur emploi depuis mai de l'an dernier", a-t-il déploré dimanche, alors qu'a lieu la Journée mondiale de la liberté de la presse. Le gouvernement tunisien a offert un soutien financier aux travailleurs de plusieurs secteurs économiques touchés par les retombées de l'épidémie. Naji Baghouri reproche cependant au gouvernement de ne pas en faire de même pour les journalistes. La liberté de la presse et d'expression a été l'un des principaux acquis du soulèvement tunisien de 2011, qui a renversé l'autocrate de longue date Zine El Abidine Ben Ali. Depuis lors, le pays, berceau des révoltes du printemps arabe de 2011, a été régulièrement secoué par des troubles sociaux et des difficultés économiques. (Belga)