Coronavirus - Prime communale pour le commerce et l'horeca à Kraainem

(Belga) Les petits commerçants indépendants et exploitants du secteur horeca de la commune de Kraainem contraints de cesser leurs activités durant le confinement, vont recevoir un coup de pouce, sous forme de prime communale, fait part l'échevin communal en charge des classes moyennes et indépendants, Pierre Simon, dans un communiqué mardi soir.

Un règlement a été avalisé mardi soir par le collège communal visant l'"octroi d'une prime communale à tous les exploitants d'établissement horeca et à tous les commerces exploités par des indépendants, installés sur le territoire de la commune de Kraainem et ayant été contraints par l'autorité fédérale de fermer pendant la période de confinement", signale le communiqué. Le mondant minimum de la prime sera de 1.250 euros, cumulable avec la prime flamande de compensation pour le coronavirus. Les commerçants et exploitants employant du personnel bénéficieront d'une prime majorée "à raison de 300 euros par collaborateur travaillant à temps plein", et de 40 €/jour par ouvrable pour la prolongation du confinement. "Nous osons espérer que cette prime aidera les petits commerçants indépendants et exploitants du secteur horeca à surmonter la grave crise que nous traversons actuellement et permettra de participer à la relance de la vie sociale et associative de notre belle commune", signale l'échevin. La commune de Kraainem a prévu un montant de 250.000 euros à cet effect dans son budget. (Belga)