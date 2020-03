Coronavirus: réouverture ou non du Louvre? Les personnels réunis mercredi matin

La direction du Louvre a convoqué mercredi matin à 09H00 ses personnels pour leur exposer les mesures de prévention prises face au coronavirus, ceux-ci devant se prononcer dans la matinée sur l'exercice de leur droit de retrait, conditionnant la réouverture ou non du plus grand musée français.

Le musée le plus visité au monde (9,6 millions de visiteurs l'an dernier, dont 75% d'étrangers) est resté fermé dimanche et lundi (mardi étant son jour de fermeture hebdomadaire habituel), en raison du droit de retrait évoqué par ses personnels face à l'extension de la maladie en France.

"Une réunion de présentation aux personnels du plan d’action mis en œuvre au Louvre aura lieu (...) à 09h00. Le musée du Louvre met tout en œuvre pour ouvrir dès que possible", indique mercredi matin le musée sur son compte Twitter.

Les organisations syndicales demanderont aux personnels de se prononcer sur ces mesures, a-t-on précisé de source syndicale.

"Aujourd'hui la situation et les conditions actuelles ne sont pas compatibles avec un droit de retrait", avait jugé lundi le Directeur général de la Santé et numéro 2 du ministère de la Santé, Jérôme Salomon.Ce droit permet à un salarié de cesser le travail pour cause de danger "grave et imminent pour sa vie ou sa santé".

Un CHSCT (comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail) exceptionnel s'était tenu lundi.

La direction a exprimé sa détermination à appliquer strictement les directives des ministères de tutelle et de la préfecture.

La France a annoncé samedi l'annulation de tous les rassemblements en milieu fermé de plus de 5.000 personnes. Le Salon Livre Paris (prévu du 20 au 23 mars) a ainsi été purement et simplement annulé.

La plupart des musées et monuments français ne risquent a priori pas de réunir 5.000 personnes au même endroit en un instant t. La plupart disaient ces derniers jours avoir pris toutes les mesures de précaution mais n'être pas concernés pour l'heure par une fermeture. Ainsi, parmi les établissements culturels les plus visités, le domaine de Versailles avait décidé, après consultation de son personnel, de rester ouvert au public mardi.