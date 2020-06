Coronavirus - Reprise en douceur des activités à BSCA dès ce lundi

(Belga) L'aéroport de Charleroi se prépare à une reprise en douceur de ses activités dès ce lundi. Pour l'heure, deux compagnies seulement reprendront leurs opérations. Les voyageurs devront obligatoirement porter un masque et suivre des itinéraires précis distinguant les flux d'entrées et de sorties.

Ce lundi, la reprise des activités se fera avec un seul vol. Dans les prochaines semaines, le nombre de vols restera faible, entre cinq et dix par jour en moyenne, assurés par Wizzair ou Corsica, les deux seules compagnies aériennes à reprendre leurs activités pour l'heure à Charleroi. La reprise des activités de Ryanair est pour l'heure programmée au mois de juillet. Le cas de compagnies opérant hors des frontières européennes, comme Air Algérie ou Pegasus, est plus complexe étant donné les incertitudes qui pèsent encore à ce stade sur les voyages hors Europe. L'aéroport de Charleroi a mis à profit les dernières semaines pour repenser l'accueil des passagers sur le site. Ceux-ci devront obligatoirement porter le masque et se soumettre à des prises de températures. Il leur est en outre conseillé de privilégier l'enregistrement en ligne et le paiement par cartes bancaires. Voici quelques jours, l'aéroport a fait l'objet d'une désinfection complète. Dès la reprise, les opérations de nettoyage seront renforcées. (Belga)