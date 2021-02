Coronavirus - Un cluster détecté à l'usine Audi de Forest, la production partiellement suspendue

(Belga) Des tests systématiques ont révélé plusieurs cas de coronavirus dans l'équipe du matin de l'usine Audi Brussels, à Forest. Les vingt ouvriers ont été placés en quarantaine pour quatorze jours, selon des informations de RTL Info, confirmées par Audi Forest et le syndicat ABVV/FGTB à Belga.

Le travail à l'usine Audi Brussels a été immédiatement arrêté lorsqu'il a été établi, lundi matin, que certains travailleurs du matin de l'atelier de montage avaient été testés positifs au Covid-19. Tous les membres de l'équipe ont immédiatement subi un test rapide et un test PCR. Les résultats de ce dernier seront connus demain/mardi. "La santé du personnel est la priorité absolue, c'est pourquoi nous avons décidé de mettre toute l'équipe en quarantaine pendant quatorze jours", a expliqué le porte-parole d'Audi Brussels, Peter D'Hoore. Le syndicat ABVV/FGTB soutient ces mesures strictes et souligne également que la santé est primordiale. La production est partiellement suspendue jusqu'à mercredi. En attendant, les ouvriers sont formés pour prendre en charge le travail de l'équipe du matin concernée. Celle de l'après-midi continuera à travailler comme d'habitude. D'autres discussions sur les conséquences pour la production et les résultats des tests auront lieu demain/mardi. Le travail pourra reprendre mercredi dans le service concerné. (Belga)