Côte d'Ivoire: lancement des travaux du quatrième pont d'Abidjan

Les autorités ont lancé en grande pompe lundi les travaux du quatrième pont d'Abidjan qui va relier le quartier populaire de Yopougon au Plateau, la zone des affaires, a constaté un journaliste de l'AFP.

Le pont au-dessus de la lagune Ebrié autour duquel s'est constituée Abidjan, mesure 1,4 km. Il s'inscrit dans un projet de 7,2 km d'autoroutes urbaines et d'échangeur d'un coût total de 142 milliards de francs CFA (216 millions d'euros), qui doit permettre de désengorger le nord de la capitale économique ivoirienne, en proie à des embouteillages incessants.

L'appel d'offres a été remporté par la société chinoise China State Construction Engineering Corporation (CSCEC), qui doit remettre l'ouvrage terminé pour fin août 2020.

La Banque Africaine de Développement (BAD) finance le projet à hauteur de 103 milliards FCFA (150 millions d'euros) sous forme d'un prêt de 30 ans.

Quelque 30 milliards de FCFA (47 millions d'euros) sont destinés à indemniser ou reloger les populations de ces zones d'habitation très denses.

Le pont à péage devrait être emprunté par 70.000 véhicules par jour et ainsi soulager l'autoroute du Nord, seul grand axe du nord d'Abidjan et seul voie d'accès à Yopougon.

Cet ouvrage s'inscrit dans une volonté du gouvernement d'améliorer la circulation dans Abidjan avec la création notamment d'un train urbain, d'un cinquième pont et de plusieurs échangeurs et grands axes, a déclaré le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly estimant que ces travaux permettent "l'amélioration des conditions de vie des habitants et des performances du tissu commercial et industriel".

"Ne vous laissez pas abuser par ceux qui disent +On ne mange pas goudron, on ne mange pas béton+", a-t-il lancé estimant que ces investissements permettaient d'améliorer la "compétitivité" des entreprises et de "créer des emplois".

"La modernisation est en marche sans oublier (...) le social", a conclu le Premier ministre lors de la cérémonie qui a réuni plusieurs milliers de personnes.

Le troisième pont enjambant la lagune d'Abidjan avait été inauguré en 2014.