Coulée de boue en Savoie: SNCF Réseau évoque une reprise début août

Une coulée de boue recouvre la voie ferrée de la ligne reliant la France et l'Italie à Saint-Michel-de-Maurienne (Savoie), le 3 juillet 2019.Odile DUPERRY

SNCF Réseau s'est montrée prudente, jeudi, sur la date de reprise du trafic ferroviaire France-Italie via Modane, après la coulée de boue mardi soir en Savoie, avançant une fin de travaux "dans les premiers jours d'août".

Après cette coulée de lave torrentielle de 1.000 m3 qui a enseveli les rails sur 60 mètres, au niveau de Saint-Michel de Maurienne, "quatre phases de travaux" sont nécessaires, a expliqué à l'AFP Vincent Teton, directeur de la Zone de Production Sud-Est SNCF Réseau, à l'issue d'une conférence de presse.

Le diagnostic du versant d'où provenait la boue a été fait dès mercredi par drone et hélicoptère. Il faudra ensuite sécuriser ce versant, ce qui "devrait prendre une semaine au bas mot", puis déblayer, sans doute jusque vers le 15 juillet.

Les travaux pourraient ensuite être achevés "dans les premiers jours d'août", a estimé M. Teton.

"Tant que la voie est ensevelie, on ne peut pas caractériser les travaux, il faut attendre de voir l'état des câbles, des rails", a insisté Maxime Chatard, directeur territorial adjoint SNCF Réseau.

"Nous devons être réalistes, a-t-il ajouté, mais si c'est avant c'est tant mieux". Il s'est inquiété aussi des fortes pluies prévues la semaine prochaine.

En ce qui concerne le trafic, SNCF Réseau "discute avec les compagnies ferroviaires", a-t-il dit.

C'est-à-dire avec le TER (neuf allers-retours par jour entre Chambéry et Modane), la SNCF (trois TGV Paris-Milan aller-retour quotidiens), l'opérateur italien Thello (un aller-retour) et les compagnies de fret françaises et italiennes, 30 à 35 trains de marchandises empruntant cette voie chaque jour.

SNCF Réseau discute aussi avec les gestionnaires d'infrastructures suisses et italiens des alternatives au passage par Modane.

M. Chatard s'est félicité de la décision qui avait été prise d'interrompre le trafic à 17h00 mardi au vu des prévisions météo : "entre 18h15 et 18h45 - soit juste avant la coulée de boue - il est tombé 55 mm de pluie, un niveau comme on en voit une fois tous les 50 ans".

La Région Auvergne-Rhône-Alpes va mettre en place des bus entre Saint-Jean de Maurienne et Modane. Martine Guibert, vice-présidente aux Transports, a évoqué l'hypothèse d'en faire bénéficier aussi les TGV.

Dans un courrier adressé jeudi à la ministre des Transports Elisabeth Borne, cité par le quotidien régional Le Dauphiné Libéré, le député LREM des Hautes-Alpes Joël Giraud s'est étonné "qu'un phénomène d'une ampleur limitée génère de tels délais de diagnostic".

"S'il a fallu 15 minutes pour dégager l'autoroute, la ligne est depuis lors fermée à tout trafic et la boue elle-même n'a pas été nettoyée, la transformant en une gangue solidifiée sur les rails", ajoute le parlementaire, inquiet des conséquences de l'incident pour le tourisme dans son département.