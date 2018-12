Coup de grisou dans une mine tchèque: cinq morts, huit disparus

(Belga) Cinq mineurs, probablement des Polonais, sont morts, une dizaine de mineurs sont blessés et huit sont portés disparus après un coup de grisou survenu jeudi dans une mine de l'est de la République tchèque, selon un nouveau bilan donné par le groupe minier OKD.

"Nous avons la confirmation que cinq mineurs sont décédés des suites de leurs blessures. Huit sont toujours portés disparus et une dizaine ont été blessés", a déclaré à l'AFP le porte-parole du groupe, Ivo Celechovsky. "Provoqué par la combustion de méthane qui a dévasté une partie de la mine, l'accident s'est produit à 16h16 GMT", a-t-il indiqué. "Nous devons attendre la fin des opérations de sauvetage", a ajouté M. Celechovsky, refusant de donner plus de détails. Le porte-parole s'est déclaré "certain à 99%" que les mineurs décédés étaient des Polonais, délégués par la société minière Alpex basée en Pologne. Les téléphones d'Alpex restaient muets jeudi soir. L'accident s'est produit dans la mine CSM à Karvina, à environ 300 kilomètres à l'est de Prague. (Belga)