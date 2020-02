Coup de vent et incendies sur la Corse, alerte vague submersion dans le Nord

Forêt en proie aux incendies, mer déchaînée, la Corse subit de plein fouet des vents violents mardi tandis que cinq départements du Nord restent en vigilance orange "vagues submersions" au lendemain du passage de la tempête Ciara.

A Bastia, sous une température printanière de 21°C, une valse de détritus, branches, sacs plastiques et cartons virevoltaient emportés par des rafales de vent tourbillonnant, a constaté une journaliste de l'AFP.

Dans les rues, certains piétons étaient déséquilibrés, le mobilier des terrasses entraîné par le vent, les scooters et poubelles renversés sur la chaussée.

Sur la mer Méditerranée, des débuts de trombe marine (petite tornade) étaient visible depuis le port plongé dans un brouillard d'écume. Le trafic maritime a été interrompu toute la journée par mesure de précaution.

Placée depuis lundi en vigilance orange, l'île de Beauté enregistre des vents soufflant violemment, jusqu'à 219 km/h au sémaphore du Cap Corse, selon Météo France. Le record était de 225 km/h en janvier 2018.

Dans la région bastiaise, les rafales ponctuelles ont atteint en cours de matinée 130 à 160 km/h. Ces vents devraient toutefois faiblir progressivement mardi en cours d'après-midi.

Plusieurs incendies se sont déclenchés en Haute-Corse dans la nuit de lundi à mardi à la suite de ces vents violents. L'un d'entre eux a déjà ravagé 250 hectares de forêt au sud de Bastia, à Olmeto-di-Tuda. En raison des conditions météos aucun moyen aérien ne pouvait être engagé, ont précisé les pompiers.

Près de 2.000 foyers étaient privés d'électricité au petit matin en Haute-Corse, selon la préfecture.

Ce coup de vent sur la Corse oblige à détourner tous les vols à destination de Calvi vers Bastia.

Sur le continent, des rafales de 100 à 130 km/h sont attendues dans l'arrière-pays des Alpes-Maritimes mais elles devraient baisser d'intensité dans l'après-midi. Une quarantaine de pompiers étaient mobilisés contre un incendie sur la commune de Saint Vallier. Une famille de quatre personnes à été mise en sécurité.

- Tempête Ciara -

Au lendemain de la tempête Ciara, qui a balayé un grand tiers nord de la France dans la nuit de dimanche à lundi, cinq départements restent en milieu de matinée en vigilance orange "vagues submersions".

Cette vigilance concerne, selon le dernier bulletin émis à 10H00 par Météo France l'Ille-et-Vilaine, la Manche, le Pas-de-Calais, la Somme et la Seine-Maritime (ce dernier département en raison des crues de la Seine). Les autorités enjoignent les automobilistes d'éviter de rouler en bord de mer.

Plusieurs milliers de foyers étaient privés d'électricité dans le Nord (1.800 Nord et 2.500 dans le Pas-de-Calais) et l'Est (1.300 en Alsace et Haute-Saône et 3.000 en Lorraine).

Le vent a de nouveau soufflé fort cette nuit en Alsace. La chute d'un arbre a arraché une caténaire, entraînant la suppression de plusieurs TER entre Strasbourg et Sélestat.

La tempête Ciara, qui sévissait mardi matin en direction de la Mer de Norvège, a fait au moins sept morts en Europe et plusieurs blessés, entraînant sur son passage des centaines d'annulations de vols et de trains.