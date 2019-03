Coupe d'Europe de rugby: Irlandais et Français s'écharpent

Choc de trois-quarts irlandais à Dublin entre Garry Ringrose et Jacob Stockdale, français à Paris entre Romain Ntamack et Virimi Vakatawa: les quarts de finale de Coupe d'Europe proposent deux savoureuses affiches entre équipes de même pays, samedi et dimanche.

Le Leinster, tenant du titre, n'a jamais recroisé son voisin du nord, l'Ulster, depuis la finale de 2012 qu'il avait survolée (42-14). A Lansdowne Road, même privée de son meneur de jeu Jonathan Sexton, remplacé par Ross Byrne, la province de Dublin partira favorite après avoir terminé en tête d'une poule extrêmement relevée (Toulouse, Bath, Wasps). Car même sans son ouvreur vedette, elle possède une ligne d'attaque redoutable autour du centre Garry Ringrose.

Mais gare à l'Ulster, qui a remporté autant de victoires (5 en 6 matches) dans un groupe presque aussi compliqué (Racing 92, Scarlets, Leicester). La province d'Irlande du Nord pourra compter sur l'immuable capitaine du XV du Trèfle, le talonneur Rory Best (36 ans, 117 sélections), et sur sa pépite Jacob Stockdale, meilleur marqueur d'essais en phase de poules (6) en compagnie de Sean Cronin, talonneur du... Leinster et doublure de Best en sélection.

- Farrell retrouve les Ecossais -

Le reste du XV d'Irlande sera en Ecosse, avec le Munster, pour affronter une équipe d'Edimbourg présente à ce stade pour la 3e fois de son histoire. Pas de quoi faire peur à Conor Murray et à sa province, qualifiée pour la phase finale pour la 18e fois, un record.

Mais le talonneur et capitaine écossais Stuart McInally sera certainement galvanisé après la performance du XV du Chardon en Angleterre (38-38), à laquelle il a participé en contrant Owen Farrell pour inscrire un essai d'ailier.

Farrell, justement, doit se remettre de cette déconvenue en retrouvant le maillot des Saracens, opposés... à Glasgow. Le scenario incroyable de Twickenham peut-il se répéter à l'Allianz Park? C'est peu probable, tant les Londoniens ont maîtrisé leur sujet jusqu'ici avec 6 succès en autant de matches.

L'opposition franco-française entre le Racing 92 et Toulouse, les deux formations françaises - avec Clermont - les plus portées vers l'attaque, promet. Quelle ligne de trois-quarts aura le dessus? Virimi Vakatawa et Teddy Thomas d'un côté, Romain Ntamack et Sofiane Guitoune de l'autre, le spectacle est assuré.

Pour son retour au premier plan après plusieurs années sans gloire, Toulouse s'avance sans complexe à l'Arena de La Défense. Le Racing, lui, se rappelle que les deux fois où il a affronté un autre club français en quarts, en 2016 (Toulon) et 2018 (Clermont), il est allé jusqu'en finale.

Programme des quarts de finale (heure française)

Samedi

(13h45) Edimbourg (SCO) - Munster (IRL)

(16h15) Saracens (ENG) - Glasgow (SCO)

(18h45) Leinster (IRL) - Ulster (IRL)

Dimanche

(16h15) Racing 92 (FRA) - Toulouse (FRA)