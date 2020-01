Coupe d'Europe de rugby: La Rochelle, embellie à confirmer

Le Stade Rochelais va mieux, nettement mieux et cherchera à poursuivre son redressement vendredi (20h45) face à Sale en Coupe d'Europe, même sans espoir de qualification pour les quarts de finale.

En novembre, l'équipe du Néo-Zélandais Jono Gibbes et de l'Irlandais Ronan O'Gara avait sombré pour son entrée dans la compétition, incapable de concrétiser face à Exeter (défaite 31-12 à domicile) et s'autodétruisant carrément à Sale (25-15).

Mais en décembre, de l'aveu même des joueurs, un déclic s'est produit à Glasgow, où les Rochelais ont remporté une victoire de prestige (12-7) après un second revers rédhibitoire à domicile (27-24).

Ils n'affichent plus le même visage depuis: une courte défaite (20-15) à Bordeaux face à l'UBB, fringuant leader du Top 14, puis deux démonstrations offensives contre Agen (40-8) et à Pau (44-13) qui lui permettent de pointer à une belle 4e place du championnat.

Hors de question donc, sous prétexte que la qualification est hors d'atteinte, de gâcher ce renouveau, qui plus est à Marcel-Deflandre, forteresse d'ordinaire imprenable mais qui attend toujours un succès dans cette épreuve. D'autant que les Sharks, également éliminés, n'avaient pas impressionné à l'aller...

Dans l'autre rencontre de la soirée, Bath et les Harlequins, deux autres clubs anglais déjà hors course, s'affronteront pour l'honneur au Recreation Ground.

Samedi, Toulouse et Clermont tenteront de rejoindre le Leinster, premier qualifié pour les quarts, via un succès face au Connacht et à l'Ulster. Dimanche, le Racing aura un objectif identique face à une autre province irlandaise, le Munster.

Comme La Rochelle, Montpellier, en déplacement samedi à Gloucester, et Lyon, qui défiera dimanche le Leinster à Dublin, n'ont en revanche plus rien à espérer.

Programme de la 5e journée:

Vendredi:

Poule 2

(20h45) La Rochelle (FRA) - Sale (ENG)

Poule 3

(20h45) Bath (ENG) - Harlequins (ENG)

Samedi 11 janvier:

Poule 2

(16h15) Glasgow (SCO) - Exeter (ENG)

Poule 3

(14h00) Clermont (FRA) - Ulster (IRL)

Poule 4

(14h00) Ospreys (WAL) - Saracens (ENG)

Poule 5

(16h15) Connacht (IRL) - Toulouse (FRA)

(18h30) Gloucester (ENG) - Montpellier (FRA)

Dimanche 12 janvier:

Poule 1

(14h00) Northampton (ENG) - Trévise (ITA)

Leinster (IRL) - Lyon (FRA)

Poule 4

(16h15) Racing 92 (FRA) - Munster (IRL)