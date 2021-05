Covid-19: l'exécutif voit la sortie de crise et détaille le mode d'emploi

Comment retourner au stade, en terrasse ou au cinéma ? L'exécutif a détaillé le mode d'emploi du retour à une vie plus normale à partir du 19 mai, Jean Castex évoquant avec optimisme "une sortie durable de la crise sanitaire".

"Je le dis de la façon la plus claire: nous sommes enfin en train de sortir durablement de cette crise sanitaire", a affirmé le chef du gouvernement, dans un entretien mardi au Parisien, plus optimiste qu'une partie des experts sanitaires qui redoutent toujours un rebond épidémique.

"Évidemment, cette sortie va se faire de façon progressive, prudente et accompagnée". a-t-il ajouté.

Car avec une moyenne de 17.000 cas positifs de SARS-CoV-2 par jour sur la semaine écoulée, le niveau se situe encore loin du seuil de 5.000 qu'avait fixé l'exécutif pour sortir du deuxième confinement en décembre.

Dans son dernier avis, le conseil scientifique, censé guider les choix du gouvernement, prévient aussi que "les mois qui viennent seront très incertains" si le taux d'incidence reste élevé, en plaçant le curseur sous la barre des 10.000 nouveaux cas par jour.

- Une semaine et un jour -

Le freinage de l'épidémie depuis quatre semaines a permis de faire diminuer l'afflux de malades et le nombre de décès à l'hôpital (293 lundi), mais 4.870 patients atteints de Covid-19 étaient encore soignés lundi dans les services de réanimation, un niveau à peine inférieur au pic de la 2e vague (4.900 à la mi-novembre). Néanmoins, cet indicateur diminue sensiblement chaque jour.

À une semaine et un jour des premiers verres en terrasse et du retour au cinéma ou au musée, Matignon a livré un mode d'emploi détaillé des réouvertures, des zoos aux casinos en passant par les petits trains touristiques et les bowlings.

Comme prévu, les cafés et restaurants pourront rouvrir leurs terrasses à partir du 19 mai, mais ils devront se limiter à la moitié de leurs capacités, et avec des tables de six maximum. Une jauge en vigueur aussi à partir du 9 juin en intérieur.

Dans l'hôtellerie, on espérait que certains territoires seraient épargnés par cette jauge, qui va fortement les handicaper, alors que seuls 40% de ces établissements disposent d'une terrasse, et que les touristes étrangers, comme la clientèle d'affaires, ne seront pas de retour cet été.

De leur côté, les professionnels du mariage ont déploré un feu vert très partiel pour eux, à cause du couvre-feu à 21h puis 23h en juin, un "voyage en absurdie".

Bercy a annoncé que les aides aux entreprises des secteurs les plus affectés seront maintenues mais diminuées entre juin et août.

Pour les cinémas, salles de théâtre et cirques, la jauge sera limitée à 35% de la salle (65% le 9 juin), avec un maximum de 800 spectateurs en intérieur (5.000 le 9 juin), comme pour les rencontres sportives.

Les mineurs pourront bien reprendre le chemin des gymnases et des piscines le 19 mai, mais seulement pour les sports sans contacts, avec une jauge de 50%. Les adultes attendront le 9 juin.

- Pass sanitaire -

De leur côté, malgré les critiques des oppositions, les députés ont donné un premier feu vert lundi soir à la création d'un pass sanitaire, prévoyant un test négatif au Covid-19, la vaccination ou une attestation de rétablissement après une contamination, pour les voyages à l'étranger ou de grands rassemblements.

"On ne l'exigera pas dans les lieux de travail, d'enseignement, dans les services publics, les musées, les bibliothèques, les grands magasins, les marchés, les lieux de vacances ou encore les lieux de cultes", a énuméré Jean Castex dans Le Parisien.

"On a le droit d'être optimiste aujourd'hui, parce que les efforts des Français portent leurs fruits" et qu'il y a "une nouvelle donne dans la sortie de crise" avec la vaccination, a insisté le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal, sur France Inter.

Lundi, au premier jour de l'ouverture à tous les plus de 50 ans, sans condition de santé, plus de 500.000 doses ont été injectées, soit un total de 18,1 millions de premières doses (34,5% de la population majeure), et près de 8 millions de personnes vaccinées avec deux doses (15% de la population majeure).

A partir de mercredi, les centres accueilleront aussi, sans condition d'âge et de santé, les adultes qui auront trouvé un créneau disponible la veille pour le lendemain sur les plateformes de rendez-vous.

Doctolib, qui prévoit plus d'un million d'injections pendant le pont de l'Ascension, a annoncé ouvrir dès mardi un espace pour ces doses restantes.