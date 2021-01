Covid-19, vaccins: le gouvernement promet de la "visibilité"

De nouveaux couvre-feux ? Quel calendrier pour la culture, la restauration, les stations de ski ? Jean Castex tente jeudi de donner "plus de visibilité" aux secteurs touchés par la crise sanitaire avant de prendre peut-être des mesures "plus lourdes" la semaine prochaine.

Le Premier ministre et le ministre de la Santé Olivier Véran tiennent une conférence de presse sur la crise sanitaire à 18H00, lors de laquelle ils entendent défendre la stratégie vaccinale du gouvernement et "donner le plus de visibilité possible aux acteurs qui en ont besoin, avec une part d'inconnu qui demeure sur la circulation du virus", selon le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal.

Dans les stations de ski, les remontées mécaniques ne rouvriront en tout cas pas jeudi comme initialement envisagé, a affirmé mercredi soir à l'AFP le secrétaire d'Etat chargé du Tourisme Jean-Baptiste Lemoyne, invoquant "un palier plutôt ascendant en termes de nouveaux cas (de Covid-19) et de réanimations".

Le président du conseil scientifique qui guide le gouvernement Jean-François Delfraissy estime que "ça va mieux actuellement que dans les autres pays européens", dont certains ont choisi de repasser par la case confinement, écoles comprises, (Angleterre, Irlande, Ecosse) ou de prolonger les mesures de fermeture (Allemagne).

Mais avec plus de 25.000 cas confirmés de Covid mercredi, "on arrive à des chiffres préoccupants", prévient-il. Et "au milieu de la semaine prochaine", quand seront connus les chiffres des contaminations pendant les fêtes, "ce sera peut-être le moment de discuter de mesures plus lourdes", faisant planer l'ombre d'un troisième confinement.

- "Fiasco" -

M. Delfraissy suggère déjà de "tout faire pour retarder" la circulation du virus variant, plus contagieux et surveillé "comme le lait sur le feu", selon M. Véran. En attendant la vaccination, un "formidable espoir". De 12 à 14 millions Français pourraient être vaccinées "à la mi-avril", selon lui.

A propos des lieux culturels, Gabriel Attal a évoqué "un calendrier de réouverture qui pourrait être progressif". Il commencerait "par certains acteurs", comme les musées, "puis par d'autres".

Le gouvernement est aussi attendu sur la réouverture des bars et restaurants, qui ne pourront sans doute pas reprendre leur activité le 21 janvier comme prévu.

Jean Castex doit également indiquer si de nouveaux départements seront concernés par un couvre-feu avancé à 18H00, au lieu de 20H00, comme c'est le cas pour 15 départements depuis le début du mois. "C'est une carte qui peut évoluer dans un sens comme dans l'autre", a précisé le porte-parole.

Sous le déluge de critiques de l'opposition sur la stratégie vaccinale, Jean Castex, qui sera aussi accompagné jeudi par Alain Fischer, le "M. Vaccins" du gouvernement, a promis qu'il s'exprimerait également "longuement" sur le sujet, après avoir dénoncé des "polémiques stériles" qui "n'ont jamais sauvé aucune vie".

Forts de leur implantation de terrain, les élus de droite fustigent le "fiasco" de la vaccination, déplorant la lourdeur de l'administration ou un "échec" d'Emmanuel Macron.

- Etat d'urgence -

12.500 vaccinations ont été réalisées ce mercredi, contre 5.000 mardi en fin d'après-midi, selon le cabinet du ministre de la Santé.

Étrillé à cause d'un démarrage au compte-gouttes, le gouvernement a promis d'accélérer, notamment en permettant sans délai à tous les professionnels de santé de plus de 50 ans ou à risque de recevoir la fameuse injection dans les hôpitaux, et non plus seulement aux résidents et personnels des Ehpad.

Olivier Véran, qui sera entendu le 12 janvier par la commission des Affaires sociales du Sénat, a aussi prévu d'ouvrir la vaccination, avant fin janvier, dans des centres dédiés en ville, à toutes les personnes âgées de plus de 75 ans. "Nous ouvrons 100 centres destinés à la ville", puis "nous en ouvrirons 300 la semaine prochaine et 500 celle d'après", a précisé M. Attal.

Se pose également la question des doses disponibles. Aux 500.000 doses hebdomadaires du vaccin Pfizer/BioNTech, devraient s'ajouter 200.000 doses "le premier mois", puis "500.000 par mois" du vaccin de l'américain Moderna, selon le gouvernement.

Le Premier ministre pourrait détailler en outre les missions exactes du cabinet de conseil privé McKinsey et Company, qui va désormais épauler le gouvernement dans sa stratégie vaccinale.

Il évoquera une éventuelle prolongation de l'état d'urgence sanitaire. Le gouvernement pourrait instaurer un état d'urgence sanitaire strict jusqu'au 1er juin puis un régime transitoire jusqu'au 31 décembre 2021, selon Libération.

Mercredi 25.379 nouveaux cas de Covid-19 ont été enregistrés au cours des dernières 24 heures, tandis que le nombre d'hospitalisations a légèrement diminué. Avec 291 décès à l'hôpital, la maladie a tué 66.565 personnes depuis le début de l'épidémie.