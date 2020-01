Crash aérien à Téhéran - Rohani a appelé Zelensky et promis de punir les coupables

(Belga) Le président iranien Hassan Rohani a appelé samedi son son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky et lui a promis de traduire en justice les responsables du crash du Boeing ukrainien abattu par erreur près de Téhéran mercredi, a annoncé la présidence ukrainienne.

M. Rohani "a assuré que toutes les personnes impliquées dans la catastrophe aérienne seraient traduites en justice", lors d'un entretien téléphonique qui s'est produit "à l'initiative de la partie iranienne" selon le service de presse du président ukrainien. Le chef de l'Etat iranien "reconnaît pleinement que la tragédie s'est produite en raison des actes erronés des militaires de ce pays", et a présenté ses excuses pour cette catastrophe qui a fait 176 morts, a encore souligné la présidence ukrainienne. M. Zelensky a demandé à Téhéran de permettre la rapatriement des corps des 11 victimes ukrainiennes "d'ici le 19 janvier", et a annoncé que la diplomatie ukrainienne émettrait une note sur la question des "compensations". "La partie iranienne est d'accord avec l'Ukraine sur ce dossier", a assuré la présidence ukrainienne dans son communiqué. Après trois jours de dénégations, Téhéran a reconnu samedi avoir abattu par erreur le Boeing 737 de la compagnie Ukraine Airlines International (UAI). Dans un message publié sur son compte Facebook peu après, M. Zelensky avait exigé de Téhéran que les responsables soient traduits en justice et que des compensations soient versées. Le vol PS752 reliant Téhéran à Kiev a été abattu peu après son décollage de Téhéran, dans un contexte de tensions militaires croissantes dans la région. Ce jour-là, l'Iran avait pris pour cible des bases hébergeant des soldats américains en Irak en représailles au raid ayant tué le général iranien Qassem Soleimani. Les 176 personnes qui se trouvaient à bord ont été tuées, essentiellement des Irano-Canadiens, mais aussi des Afghans, des Britanniques et des Suédois. Parmi les onze victimes ukrainienness, neuf étaient membres d'équipage. (Belga)