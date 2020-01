Crash aérien à Téhéran - "Une chose est sûre", le Boeing ukrainien "n'a pas été touché par un missile", dit l'Iran

(Belga) L'Iran a dit vendredi pouvoir affirmer avec certitude que le Boeing 737 ukrainien qui s'est écrasé mercredi près de Téhéran n'avait "pas été touché par un missile".

"Une chose est sûre, cet avion n'a pas été touché par un missile", a déclaré le président de l'Organisation de l'aviation civile iranienne (CAO), Ali Abedzadeh lors d'une conférence de presse à Téhéran. "Les informations [contenues] dans les boites noires [de l'appareil] sont absolument cruciales" pour l'enquête, et toute déclaration avant que leurs données soient extraites n'est pas un avis d'expert", a ajouté M. Abedzadeh. Le vol PS752 de la compagnie Ukraine Airlines International s'est écrasé mercredi matin quelques minutes après son décollage de Téhéran. Les 176 personnes à bord, essentiellement des Irano-Canadiens, mais aussi des Afghans, des Britanniques, des Suédois et des Ukrainiens ont été tuées. Londres et Ottawa affirment que l'aéronef a sans doute été abattu par un missile iranien, probablement par erreur, et des vidéos difficiles à authentifier circulent sur la Toile à l'appui de cette thèse. "Nous avons vu certaines vidéo", a déclaré M. Abedzadeh. "Nous confirmons que l'avion a été en feu pendant 60 à 70 secondes", mais dire "qu'il a été touché par quelque chose ne peut pas être correct sur le plan scientifique", a-t-il ajouté. (Belga)