Crash aérien en Ethiopie - Le PDG de Boeing tente de rassurer ses clients et leurs passagers

Le patron de Boeing a publié lundi un long message écrit et en vidéo pour tenter de rassurer ses clients -les compagnies aériennes- et leurs passagers sur l'engagement du géant de l'aéronautique en matière de sécurité aérienne.

Veste bleu marine, chemise bleu clair, pas de cravate et sur fond de maquettes des appareils du constructeur, Dennis Muilenburg a choisi la sobriété pour réaffirmer que "la sécurité (était) au coeur de qui nous sommes chez Boeing; assurer des vols sûrs et fiables sur nos appareils est une valeur bien établie et un engagement envers tout le monde". Le géant de l'aéronautique est dans la tourmente depuis l'accident d'un 737 MAX 8 d'Ethiopian Airlines le 10 mars qui a fait 157 morts, un peu plus de cinq mois seulement après celui d'un appareil du même type de la compagnie indonésienne Lion Air, en octobre, qui tué 189 personnes. Les similitudes entre les deux accidents peuvent laisser penser que Boeing a tardé à corriger un système d'assistance au vol connu sous l'acronyme de MCAS et destiné à empêcher l'avion de "décrocher", c'est-à-dire de chuter faute de portance suffisante. Dimanche, le Seattle Times a provoqué un second choc en citant des sources dénonçant une trop grande proximité entre le constructeur et la principale agence fédérale chargée de certifier ses avions. Le patron de Boeing a une nouvelle fois promis "de bientôt mettre à disposition une nouvelle version du logiciel destiné au 737 MAX ainsi que la formation des pilotes qui permettra de répondre aux interrogations qui ont fait suite à l'accident du vol Lion Air 610".