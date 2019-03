Crash aérien en Ethiopie - Les boîtes noires du Boeing 737 MAX d'Ethiopian seront envoyées en France

(Belga) Les boîtes noires du Boeing 737 MAX d'Ethiopian qui s'est écrasé dimanche à l'est d'Addis Abeba, faisant 157 morts, seront transférées jeudi au Bureau d'Enquêtes et d'Analyses (BEA) français pour y être analysées, a annoncé le Bureau.

"Les autorités éthiopiennes ont demandé au BEA son assistance pour l'analyse des FDR et CVR", les deux boîtes noires contenant les paramètres de vol et les conversations dans le cockpit, a indiqué le BEA. "Toute communication sur les progrès de l'enquête est de la responsabilité de ces autorités", a-t-il ajouté. L'Ethiopie avait indiqué plus tôt dans la journée mercredi qu'elle entendait envoyer en Europe pour analyse les boîtes noires du Boeing 737 MAX 8 qui s'est écrasé dimanche, selon un porte-parole de la compagnie aérienne Ethiopian Airlines. L'Ethiopie ne dispose pas de l'équipement nécessaire à leur lecture. "Nous allons les envoyer en Europe, mais le pays n'est pas encore spécifié", avait déclaré à l'AFP Asrat Begashaw, un porte-parole d'Ethiopian Airlines. Le crash de dimanche, qui a fait 157 morts de 35 nationalités, est le second en moins de six mois pour le Boeing 737 MAX 8. Dans des circonstances similaires, un avion du même type de la compagnie indonésienne Lion Air s'était abîmé en mer au large de l'Indonésie, faisant 189 morts.