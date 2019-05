Crash d'un avion à Cuba - Des "erreurs" de l'équipage à l'origine de l'accident d'avion à Cuba en 2018

(Belga) L'accident d'avion qui avait fait 112 morts en 2018 à Cuba est dû à des erreurs dans les calculs du poids et du "centrage" de l'appareil, selon les conclusions de la commission d'enquête officielle.

"La cause la plus probable de cet accident est liée au personnel naviguant qui a commis des erreurs dans les calculs du poids et de centrage, ce qui a causé sa chute lors de la phase du décollage", a affirmé jeudi l'Institut cubain d'aéronautique civile (IACC). L'appareil, un Boeing 737-200 de la compagnie aérienne mexicaine Global Air, et son équipage avaient été affrétés par la compagnie cubaine Cubana de Aviacion pour effectuer la liaison intérieure entre La Havane et Holguin, dans l'est de l'île. Il s'était écrasé peu après son décollage de la capitale. Sur ses 113 occupants, une seule passagère, alors âgée de 19 ans, a survécu. Parmi les victimes, se trouvaient 101 Cubains, six membres de l'équipage mexicain ainsi que cinq passagers étrangers. Le Boeing, qui avait été fabriqué en 1979, avait fait l'objet d'une révision en novembre 2017, selon le gouvernement mexicain. Le président cubain, Miguel Diaz-Canel, qui avait pris ses fonctions un mois avant l'accident, s'était rendu sur place et avait annoncé la création d'une commission du ministère des Transports chargée d'enquêter sur les causes de ce drame. Selon l'IACC, le fabricant aéronautique Boeing, l'autorité aéronautique mexicaine et l'office national cubain en charge de la sûreté des transports ont collaboré à cette enquête. Afin de parvenir à ces conclusions, la commission a analysé "les données enregistrées" par les boîtes noires et les normes aéronautiques correspondant à ce voyage. En juillet, soit deux mois après l'accident, la compagnie aérienne mexicaine Global Air avait conclu à une erreur humaine. "L'équipage a fait décoller l'appareil sous un angle de montée très prononcé, ce qui a créé un manque de sustentation qui a eu pour conséquence la chute de l'appareil", avait alors expliqué Global Air dans un communiqué. Cet accident d'avion est le plus grave survenu à Cuba en près de trois décennies. Le dernier remontait à 1989, quand un appareil reliant La Havane à Milan s'était écrasé au décollage, tuant 115 passagers, deux Cubains et 113 touristes italiens. (Belga)