Crash d'un avion à Cuba - Pronostic "défavorable" pour deux des trois survivantes

(Belga) Le pronostic vital de deux des trois survivantes de l'accident d'avion qui a fait 110 morts vendredi à La Havane a été dégradé au stade de "défavorable", a annoncé lundi le responsable de hôpital où elles sont soignées.

Les trois patientes, des femmes de nationalité cubaine "demeurent dans un état critique extrême, avec un haut risque de complications", a déclaré à la presse le docteur Carlos Alberto Martinez, directeur de l'hôpital Calixto Garcia de La Havane. Pour deux d'entre elles, le pronostic vital est passé de "réservé" à "défavorable". Grettel Landrovell, âgée de 23 ans, présente "un grave traumatisme crânien" tandis que Emiley Sanchez, 39 ans, des brûlures sur 41% du corps. Le pronostic de la troisième, Mailen Diaz, 19 ans, demeure "réservé", a-t-il précisé. "Je ne perds pas la foi, je suis convaincue qu'elle s'en tirera", a déclaré entre deux sanglots la mère de cette dernière, Marilin Almaguer, en s'adressant lundi matin à des journalistes. Mme Almaguer fait partie des proches acheminés ce week-end d'Holguin, à 670 km à l'est de la capitale, d'où sont originaires 67 des 99 victimes cubaines de l'accident. "J'y vais, je lui parle, je l'invective" (pour essayer de la réveiller) et "je vais aux informations, morte de peur, mais en espérant que dans ce qu'on va me dire il y aura une once d'espoir", confiait pour sa part Amparo Font, la mère de Grettel. Ces trois blessées sont les seules survivantes parmi les 113 personnes à bord du Boeing 737-200 qui s'est écrasé vendredi dans une zone de cultures peu après avoir décollé de l'aéroport international Jose Marti de La Havane. (Belga)