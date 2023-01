Crash d'un avion au Népal - Le bilan s'alourdit à 67 morts, pas de Belges parmi les victimes

(Belga) Au moins 67 personnes sont mortes dimanche dans l'accident au centre du Népal d'un avion de la compagnie aérienne Yeti Airlines qui transportait 72 personnes, a annoncé la police. Selon les Affaires étrangères, aucun Belge ne figure parmi les victimes.

"31 (corps) ont été transportés dans les hôpitaux", a déclaré l'officier de police AK Chhetri à l'AFP, ajoutant que 36 autres dépouilles avaient été trouvées dans le ravin où s'est écrasé l'avion. L'avion en provenance de la capitale népalaise Katmandou s'est écrasé dimanche matin près de l'aéroport local de Pokhara, au centre du Népal, où il devait atterrir. Cette ville est une porte d'entrée pour les pèlerins religieux et les trekkeurs du monde entier. La carcasse de l'appareil en feu se trouvait dans un ravin profond entre cet aéroport créé en 1958, et le nouveau terminal international de Pokhara ouvert le 1er janvier dernier. L'avion comptait à son bord 68 passagers et quatre membres d'équipage, a rapporté à l'AFP Sudarshan Bartaula, porte-parole de la compagnie. Parmi eux, figurent 15 ressortissants étrangers, dont un Français, a-t-il précisé. La compagnie a ajouté que cinq citoyens d'Inde comptaient également parmi les passagers ainsi que quatre Russes, deux Coréens, un Australien, un Argentin et un Irlandais. Aucun Belge n'était repris sur la liste des passagers, d'après les informations recueillies par les Affaires étrangères auprès de l'ambassade établie à New Delhi. (Belga)