Crash d'un avion Lion Air: les secours retrouvent de nouveaux restes humains

(Belga) Les secours indonésiens ont retrouvé de nouveaux restes humains mardi sur le site de l'accident d'un avion de Lion Air qui a plongé dans la mer avec 189 personnes à bord, des médias faisant état d'un dysfonctionnement sur un instrument de bord.

Le Boeing 737 MAX 8 de la compagnie indonésienne à bas coût entré en service il y a seulement quelques mois a disparu des radars lundi, 12 minutes après avoir décollé de Jakarta. Il s'est abîmé en mer de Java peu après avoir demandé au contrôle aérien l'autorisation de revenir dans la capitale indonésienne. Des dizaines de plongeurs ont été dépêchés sur le site de la disparition du vol JT 610, qui aggrave encore la réputation d'insécurité du secteur aérien indonésien. Mais dès lundi soir, les services de secours n'avaient plus guère d'espoir de trouver des survivants. Les équipes ont pour l'heure rempli 10 sacs mortuaires de morceaux de corps, a déclaré à la chaîne Metro TV Muhammad Syaugi, chef de l'Agence indonésienne de recherches et de secours. Les restes ont été envoyés à l'hôpital de la police de Jakarta pour des tests ADN aux fins d'identification. Des familles éplorées les y attendaient, parmi lesquelles Hari Setiyono, dont le beau-fils se trouvait dans l'avion. "Ma fille n'a plus de mari, mon petit-enfant n'a plus de père", a-t-elle dit. D'après le chef adjoint de la police nationale, Ari Dono Sukmanto, la dépouille d'un bébé figure parmi les corps retrouvés. Les secours ont également rempli 14 sacs de débris divers --chaussures, portefeuilles ou vêtements. "Tout ce qui était à la surface de l'eau a été collecté", a ajouté M. Syaugi. (Belga)