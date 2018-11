Crash d'un avion Lion Air - Un plongeur a retrouvé la boite noire à 30 mètres de profondeur

(Belga) Les équipes de recherche indonésiennes ont retrouvé la boite noire de l'avion affrété par la compagnie Lion Air qui s'est écrasé en mer de Java lundi passé, avec 189 personnes à son bord, informe la télévision locale jeudi.

Un plongeur a retrouvé la boite à une profondeur de 30 mètres sous la mer, selon la chaine Metro TV. Cet élément, alors que les enregistrements des données de vol et des conversations dans le cockpit sont connus, pourrait élucider les causes du crash lundi. Le Boeing 737 MAX 8 a plongé dans la mer treize minutes après avoir décollé de l'aéroport international de Jakarta, tuant les 181 voyageurs et huit membres d'équipage. Le fait que des éléments comme des vêtements et des magazines de bords aient été retrouvés au fond de la mer indique que le fuselage doit être non loin et pourrait être levé à l'aide d'une grue. Des restes humains ont déjà été récupéré mais seulement une personne a pu être identifiée. (Belga)