Crash d'un avion Lion Air - Un plongeur a retrouvé la boite noire à 30 mètres de profondeur

(Belga) L'une des deux boîtes noires de l'avion de la compagnie indonésienne Lion Air qui s'est abîmé en mer lundi avec 189 personnes à bord a été retrouvée, a annoncé jeudi le patron du Comité national de la sécurité des transports. Un plongeur a retrouvé la boite à une profondeur de 30 mètres sous la mer, selon la chaine Metro TV.

"Nous avons trouvé l'une des boîtes noires", a déclaré à l'AFP Soerjanto Tjahjono. "Nous ne savons pas si c'est le FDR (qui enregistre les paramètres de vol) ou le CVR (qui enregistre les sons dans le cockpit)." Cet élément, alors que les enregistrements des données de vol et des conversations dans le cockpit sont connus, pourrait élucider les causes du crash lundi. L'armée indonésienne avait annoncé mercredi avoir peut-être localisé l'épave de l'avion. Pour récupérer les deux boîtes noires de l'appareil, un millier de personnes ont été mobilisées, dont des dizaines de plongeurs, de même que des hélicoptères et des bateaux. Le Boeing 737 MAX 8 de Lion Air, entré en service il y a seulement quelques mois, a disparu en mer de Java lundi. Peu auparavant, l'équipage avait demandé au contrôle aérien l'autorisation de revenir à Jakarta, son point de départ. Il avait pour destination Pangkal Pingang, localité de transit pour les touristes désireux de profiter des plages de l'île voisine de Belitung. Des restes humains ont déjà été récupéré mais seulement une personne a pu être identifiée. Les autorités ont exclu la possibilité de retrouver des survivants. (Belga)