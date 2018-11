Crise des opiacés aux USA: La Floride poursuit deux chaînes de pharmacies

(Belga) L'Etat américain de Floride poursuit les deux plus grandes chaines de pharmacie du pays, Walgreens et CVS, les accusant d'avoir contribué à la crise des opiacés aux USA en vendant à outrance des antidouleurs sans prendre de précautions pour mettre fin aux ventes illégales, rapporte Associated Press.

La procureure Pam Bondi a annoncé vendredi qu'elle avait ajouté les entreprises dans une poursuite pénale entamée au printemps dernier contre Purdue Pharma, le fabriquant d'OxyContin, et de nombreux autres distributeurs de produits opiacés. Selon les documents judiciaires, Walgreens a écoulé des milliards de doses depuis ses pharmacies en Floride depuis 2006, et CVS 700 millions entre 2006 et 2014. Avant une mise en oeuvre plus stricte de la loi en Floride au début de la décennie, cet Etat du sud-est des USA était réputé pour son trafic d'antidouleurs. Des dealers de drogues de tout le pays envoyaient des associés dans les cliniques floridiennes prétendant souffrir de fausses maladies ou blessures pour obtenir des ordonnances d'analgésiques opioïdes de la part de docteurs peu scrupuleux. A tel point que 90 des 100 plus grands prescripteurs de ces produits étaient des docteurs de l'Etat de Floride, selon les sources fédérales américaines. Après avoir reçu leurs ordonnances, les soi-disant patients achetaient les médicaments dans les pharmacies de Floride - alors que les pharmaciens sont tenus de refuser d'honorer des prescriptions qu'ils jugent suspectes ou sans motif valable. La plupart de ces produits étaient alors sortis de l'Etat pour être revendus au marché noir avec une forte commission, donnant lieu à des crises d'opiacés dans de nombreuses communautés dans les Etats de l'Est américain. Les analgésiques opioïdes et l'héroïne ont contribué à quelque 60.000 décès par overdose aux États-Unis en 2016, soit une augmentation de 19% par rapport à l'année précédente, selon une estimation compilée par le New York Times. Entre deux à trois millions d'Américains sont dépendants aux analgésiques opioïdes ou à l'héroïne, selon l'American Society of Addiction Medicine. (Belga)