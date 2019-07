Crise en Algérie - L'ex-ministre algérien de l'Industrie placé en détention provisoire

(Belga) L'ex-ministre algérien de l'Industrie Youcef Yousfi poursuivi notamment pour "dilapidation de deniers publics" a été placé dimanche en détention provisoire, selon la télévision publique algérienne.

En poste entre 2017 et 2019, l'ex-ministre avait été placé il y a une semaine sous contrôle judiciaire. M. Yousfi est poursuivi pour "octroi d'indus avantages lors de l'attribution de marchés publics et de contrats en violation des dispositions législatives", "dilapidation de deniers publics" et "abus de pouvoir et de fonction et conflit d'intérêts". Les dossiers de M. Yousfi et de 10 autres hauts responsables ou anciens responsables algériens avaient été transmis à la Cour suprême, juridiction compétente, dans l'enquête visant l'influent homme d'affaires algérien Mahieddine Tahkout. M. Tahkout, proche du président déchu Abdelaziz Bouteflika, a été placé en détention provisoire il y a plus d'un mois, en compagnie de son fils et de deux de ses frères, dirigeants de son groupe, pour des affaires de corruption. L'ex-Premier ministre Ahmed Ouyahia comparait également dimanche devant un juge d'instruction de la Cour suprême dans l'affaire Tahkout, d'après la même source. Depuis la démission forcée d'Abdelaziz Bouteflika début avril, sous la pression conjuguée d'un important mouvement de contestation populaire et de l'armée, la justice algérienne a ouvert une série d'enquêtes pour des faits de corruption et condamné ou placé en détention provisoire d'influents hommes d'affaires et ex-responsables politiques. Mais certains des manifestants réclamant un changement politique profond et le départ de tous les représentants du "système" Bouteflika craignent qu'il ne s'agisse de règlements de comptes entre clans autrefois proches de l'ex-président. L'Algérie est secouée depuis le 22 février par un mouvement de contestation inédit avec d'importantes manifestations hebdomadaires. (Belga)