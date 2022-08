Crise énergétique - Le secteur financier va "prendre ses responsabilités", selon la Febelfin

(Belga) Le gouvernement a annoncé lors d'une conférence de presse à l'issue du comité de concertation mercredi qu'il mène des discussions avec le secteur financier afin de permettre un report de remboursement des prêts hypothécaires des ménages les plus touchés par la crise énergétique. "Nous allons prendre nos responsabilités", a réagi en substance la Febelfin, la fédération du secteur financier.

"Comme lors de la crise Covid, nous allons aussi prendre nos responsabilités maintenant. La manière et les instruments les mieux adaptés doivent encore être examinés en profondeur, mais ils ne sont pas nécessairement les mêmes que lors de la crise du Covid, car la nature de la crise est fondamentalement différente." La Febelfin a ainsi rappelé sa disponibilité pour une concertation avec les autorités, soulignant qu'il était trop tôt pour répondre en détail aux propositions du gouvernement. Le Premier ministre, Alexander De Croo, a présenté mercredi en conférence de presse une série de décisions fédérales à l'issue d'un comité de concertation consacré à la crise énergétique. Parmi celles-ci, le tarif social élargi dont bénéficie un million de ménages, la réduction des accises sur l'essence et le diesel et la TVA réduite à 6% sur le gaz et l'électricité. Le gouvernement entend aussi mener et poursuivre une série de consultations avec divers acteurs - comme le secteur financier et les représentants patronaux et syndicaux - afin de prendre d'autres mesures. (Belga)