Crise sanitaire: les Fêtes maritimes de Brest reportées à 2024

Les Fêtes maritimes de Brest, qui mettent à l'honneur des centaines de vieux gréements de tous les pays, initialement prévues en juillet 2020 mais annulées en raison de la crise sanitaire, ne pourront pas se tenir avant 2024, a annoncé jeudi l'organisateur.

L'association Brest Evénements Nautiques, créée par la métropole brestoise pour organiser ces fêtes, indique dans un communiqué avoir "pris la décision d'organiser la prochaine édition des Fêtes maritimes internationales de Brest en juillet 2024".

"Alors qu'il était espéré un retour rapide à la normale quand fut prise la décision d'annuler l'édition de Brest 2020 pour force majeure, il reste aujourd'hui encore, de très nombreuses inconnues", explique l'association.

Habituellement et dans un contexte stable, deux ans minimum sont nécessaires pour organiser ces fêtes qui rassemblent plus de 1.000 bateaux venus du monde entier et plus de 115.000 personnes par jour.

"Alors qu'il conviendrait d'engager d'ores et déjà des dépenses importantes d'organisation pour une édition en 2022, force est de constater que la situation actuelle et des mois à venir ne permet pas, sans prendre un risque inconsidéré, d'assurer la pérennité des Fêtes maritimes", assure Brest Evénements Nautiques.

Le coût d'annulation de l'édition de 2020 a été de 1,8 million d'euros, soulignent les organisateurs. En février 2020, plus de 650 bateaux avaient déjà répondu présent pour venir parader en juillet à Brest.

Dès 2021 cependant, des initiatives "de nature à soutenir l'activité économique des bateaux du patrimoine" seront prises, indique l'association. Ainsi, quelques uns de ces bateaux devraient être présents à Brest cet été pendant 4 à 5 semaines, et de manière plus significative encore en 2022 pour célébrer les 30 ans des Fêtes maritimes.

Les Fêtes maritimes internationales de Brest, dont l'édition de 2020 devait être la 8e, ont habituellement lieu tous les quatre ans et attirent quelque 700.000 visiteurs.