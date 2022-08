Croissance de 13 pc du nombre de boutiques en ligne belges, présence accrue de l'horeca

(Belga) Les entrepreneurs belges se tournent de plus en plus vers le commerce en ligne. Près de 6.000 boutiques en ligne ont ainsi vu le jour en un an, ce qui représente une augmentation de 13%, selon l'association sectorielle BeCommerce.

La plupart de ces 5.985 commerces d'un genre nouveau sont en fait une déclinaison d'un commerce traditionnel qui est désormais également actif sur le net. La croissance enregistrée par le secteur horeca est, quant à elle, particulièrement remarquable, poursuit BeCommerce. "On voit que l'e-commerce offre de nouvelles opportunités aux entrepreneurs: les ventes peuvent se faire en ligne afin de faciliter la vie des consommateurs. Depuis le coronavirus, les entreprises de restauration ont également la possibilité de se rendre en ligne." Pour les jeunes entrepreneurs, cette évolution offre l'avantage de pouvoir développer une idée avec un capital moins important, note encore BeCommerce. A l'heure actuelle, il y a 51.101 boutiques en ligne belges actives sur internet. Environ la moitié est liée au secteur de la vente au détail, tandis que l'hôtellerie grimpe de la quatrième à la deuxième place. Près d'un tiers des boutiques en ligne ont moins de cinq ans. La Flandre est également un leader incontesté avec 72 % de toutes les boutiques en ligne de notre pays. (Belga)